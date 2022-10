Ludwika Paleta responde a las críticas tras muerte de actores en Huatulco

Ciudad de México.- Luego de la muerte de dos actores que participaron en la filmación de la cinta “Noche de bodas” que protagoniza Ludwika Paleta, ésta se colocó en la polémica.

Tras el final de la filmación, la actriz compartió su emoción por haber participado en la película, pero evitó hablar de la muerte de los dos extras en las playas de Huatulco, lo que desató críticas.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Metro 2022, la artista fue cuestionada por los señalamientos en su contra, a lo que inmediatamente contestó:

Ludwika Paleta se defiende

“Siento que nunca es suficiente, si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal, porque hay que cuidar mucho las palabras, y aligerar mucho lo que uno dice, tanto ustedes como nosotros, y yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias, porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros, y empáticos también deberían de ser la gente que escribe en las redes”.

Posteriormente, Ludwika manifestó que está muy afectada con la noticia. “De mucha confusión, de mucha tristeza, de mucha… como lo dije el otro día, nos vino a sacudir a todos, porque una noticia así no la quieres recibir de nadie, y mucho menos de gente con la que trabajaste”.

Sobre su faceta como madre, Paleta contó que no es nada sencillo combinarla con su vida laboral. “No está fácil, pero tengo ayuda y mi marido me ayuda muchísimo, y Caro, que es la niña que me ayuda a cuidar a mis chiquitos, también está conmigo cuando puede, en esta filmación me los llevé y estuvieron cerca de mí todo el tiempo”, explicó.

Revela proyecto con su hijo Nicolás

Pero al hablar de su primogénito, la intérprete sorprendió al revelar que en breve realizará un proyecto cinematográfico con Nicolás, a quien procreó con Plutarco Haza.

“Bien, muy bien, está haciendo música, está cantando, está componiendo, ahora está actuando, hizo una serie que se va a estrenar pronto y vamos a hacer una película juntos, pero eso se lo tienen que preguntar a él”, culminó.