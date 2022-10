Ludwika Paleta se despide de la producción de 'Noche de bodas': película marcada por una tragedia

MÉXICO.- Tras 35 días de filmación en las playas de Oaxaca, México, el elenco de la película Noche de Bodas concluyó este proyecto que quedó marcado por la tragedia luego de la muerte de un actor extra y la desaparición de otro.

Ludwika Paleta, quien forma parte de la cinta, usó sus redes sociales para despedirse de la producción y se dirigió especialmente a su colega y mejor amigo Osvaldo Benavides, quien estuvo a cargo de la dirección, para agradecerle por haber escrito para ella este personaje.

“Hoy queda terminado un proyecto que llevaba 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tú reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia”, escribió en la primera parte de su mensaje.