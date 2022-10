Pueblos indígenas de Oaxaca piden defender maíz nativo

OAXACA.- En el marco de la Quinta Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas del Maíz en Oaxaca, se hizo un llamado al gobierno federal para defender las variedades nativas del máiz y sus semillas. El evento reunió a productores, ambientalistas, académicos e investigadores del continente americano.

La Declaración de Guidxi guié’ (Juchitán) y Guenda rudxhiíba guendaró stinu (Soberanía Alimentaria) destacó que compartieron las amenazas que enfrentan en sus países de origen y que ponen en riesgo la supervivencia de la vitalidad y diversidad originales del maíz y que también amenazan nuestra propia supervivencia como Pueblos y Naciones.

Mientras dependamos de la comida rápida y moderna en lugar de restaurar y utilizar nuestros alimentos, semillas y métodos de cultivo tradicionales, no seremos independientes. Seguiremos siendo controlados por aquellos que buscan mantenernos colonizados, señalaron.

"Si permitimos que las prácticas extractivas de desarrollo contaminen el agua y la tierra, nuestros cultivos no prosperarán y pasaremos hambre. Si permitimos que nuestras semillas sagradas tradicionales se modifiquen genéticamente y se pongan en el mercado, perderán su memoria ancestral y no estarán allí cuando más las necesitemos", auguraron.



"Mientras usemos pesticidas tóxicos y permitamos que se usen en nuestros territorios tradicionales, seguiremos viendo cómo se destruye nuestra biodiversidad y nuestros niños y niñas nacerán enfermos. Si permitimos que las prácticas extractivas de desarrollo contaminen el agua y la tierra, nuestros cultivos no prosperarán y pasaremos hambre", advirtieron.

Se deben proteger los cultivos nativos

Los participantes se expresaron preocupados "por las iniciativas de las grandes corporaciones que pretenden imponer una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, lo que permitiría que patenten nuestros maíces y nuestras semillas nativas y abrir las puertas a la entrada de las variedades de productos transgénicos a nuestros pueblos".

Reconocieron los diferentes usos del maíz en platillos como las tortillas, el atole, el pozole, el "bupu", los tamales, los moles y otros alimentos tradicionales. Además pidieron al gobierno federal y estatal "la revisión de la producción insostenible de agaves en las diversas regiones del Estado de Oaxaca, en particular en la región del Istmo de Tehuantepec" que no son propias de la región.

Te puede interesar: AMLO anuncia basificación de 50 mil maestros de Oaxaca.