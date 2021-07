Lucy Liu recuerda la pelea que tuvo con Bill Murray en rodaje de "Los Ángeles de Charlie"

LOS ÁNGELES, California. – La actriz, productora y artista estadounidense, Lucy Liu, revivió uno de los conflictos más conocidos del cine de las últimas décadas, pues recordó la pelea con tuvo con el actor y humorista estadounidense Bill Murray en el set de filmación de “Los Ángeles de Charlie” en el 2000.



Las declaraciones las hizo en un episodio del podcast “Asian Enough” de Los Angeles Times, programa presentado por Johana Bhuiyan, Tracy Brown, Suhauna Hussain y Jen Yamayo.

En el podcast, Liu relató que el reparto estaba llevando a cabo un ensayo de una escena en la que Murray no pudo estar presente debido a un compromiso familiar; Sin embargo, todo tomó un “giro” cuando el actor regresó al set y, según Lucy, él comenzó a insultarlos a todos.



Las declaraciones de Lucy



Mientras estaba haciendo la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no voy a entrar en detalles, pero seguía y seguía. Yo estaba como: ´Wow, parece que me está mirando directamente´. No podía creer que los comentarios pudieran ser hacia mí, porque ¿Qué tendría que ver yo con algo importante en ese momento? Literalmente miro detrás de mi hombro y le digo: ´Lo siendo mucho, ¿Estás hablando conmigo?´ Y claramente lo estaba, porque entonces comenzó a convertirse en una comunicación uno a uno”, expresó Lucy.



Desde la perspectiva de la actriz, el lenguaje de Murray era “imperdonable e inaceptable”, por lo tanto, decidió hablar, a pesar de ser una de las actrices “menos conocidas del set”, reveló.



“Me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem esté o de dónde venga, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me quedaría callada, ni debería hacerlo”, agregó Liu.



Sus compañeros de reparto le agradecieron



La actriz cuenta que, años después, algunos de sus viejos compañeros de reparto le expresaron su “gratitud” por haberse defendido. Incluso confesó que no tiene “nada en contra” de Bill, pues asegura que una vez coincidió con el actor en una reunión y él fue amable con ella, recordó.



“No tengo nada en contra de Bill Murray. Lo he visto desde entonces en una reunión de Saturday Night Live, y se acercó a mí y fue perfectamente amable. Pero no me voy a sentar ahí y ser atacada. Es mi dignidad y el respeto conmigo misma a fin de cuestas”, expresó Liu.