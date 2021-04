Lucy Liu se integra a la producción de "Shazam! 2" como la nueva villana

CIUDAD DE MÉXICO. – La secuela de “Shazam!” que está programada para estrenarse en 2023, ha puesto en alto las expectativas de los fanáticos con el nuevo reparto. Después de anunciar que Helen Mirren interpretará a “Hespera”, revelaron que otra importante actriz se unirá a la producción.



Lucy Liu será la encargada de dar vida a “Kalypso”, hermana de “Hespera” que serán las antagonistas del superhéroe. El elenco original regresará con Asher Angel como Billy Batson, y Zachary Levi como su “alter ego” Shazam.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sandberg reveló la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde hizo un guiño al papel de villana de Liu en el filme “Kill Bill” con un divertido montaje.



En cuanto a los personajes de Liu y Mirren, ambas tienen orígenes griegos y han sido adoptados de la mitología, no de los cómics de DC. Las villanas son hijas de Atlas, una de las figuras legendarias de las que Billy Batson extrae su increíble poder, especialmente el de resistencia. Al igual que Hespera, Kalypso no tiene una contraparte en el canon de DC Comics, por lo que aún no se sabe que rol tendrá en la vida del protagonista.



Este proyecto marcará el regreso de Lucy Liu al cine, quien lleva desde el 2018 participando en series de televisión como “Elementary” y “Por qué matan las mujeres”. La actriz ganó fama y reconocimiento mundial al interpretar a Alex Munday en las dos entregas de “Los ángeles de Charlie” y a O-Ren Ishii en la película de Tarantino “Kill Bill”.



"Shazam! Furia de dioses” contará además con la participación de Jack Dylan Grazer. Los detalles de la trama de la secuencia aún no han sido revelados, pero se espera que llegue en la primera mitad del 2023, por mientras, los fans podrán disfrutar de la precuela Black Adam, la cual contará con la participación de Noah Centineo.