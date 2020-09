Bill Murray celebra su cumpleaños en la taquería de su hijo

ESTADOS UNIDOS.- El pasado lunes Bill Murray celebró su cumpleaños número 70 y lo hizo disfrutando de uno de los mejores platillos, unos tacos.

Murray se dirigió desde Manhattan a la pista de patinaje en el Rockefeller Center para festejar su fiesta de cumpleaños fuera de la nueva taquería de su hijo Homer Murray.

Así fue como la estrella celebró el lunes por la noche, al viajar al sitio de su antiguo terreno de Saturday Night Live en Manhattan para brindar por el éxito frente a la nueva taquería de su hijo Homer Murray, ‘Hombre Taco’.

El restaurante, ubicado en el nivel de la explanada, abrió oficialmente el martes y sirve una variedad de tacos típicos (cerdo, ternera, pollo, vegetariano) y platos que varían en precio entre $5 y $12. dólares.

Hombre Taco atendió el evento, que tuvo lugar en la pista del Rockefeller Center y contó con el anciano Murray de fiesta con cerca de 30 amigos (con un sombrero colorido), incluido el jefe de SNL, Lorne Michaels. Llegó a su fiesta de cumpleaños tras celebrar el estreno de su última colaboración con Sofia Coppola, la película On the Rocks que protagoniza junto a Rashida Jones.

Según información de Page Six, un equipo de SNL filmó la fiesta. On the Rocks llega a los cines en un lanzamiento limitado el 2 de octubre.