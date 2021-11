Los Jonas Brothers estrenan su especial de comedia "Family Roast"

ESTADOS UNIDOS.- Los millones seguidores de los Jonas Brothers llevan varias semanas esperando que llegara este martes 23 de noviembre, fecha en la que Netflix estrena su especial de comedia "Familia Roast", proyecto que promete mostrar el lado más divertido de la banda estadounidense conformada por Joe, Jevin y Nick Jonas.

Entre sketches, canciones, juegos e invitados especiales, la plataforma de Streaming aseguró que verían algo inolvidable para conocer un poco más a los artistas con divertidas confesiones y algunas conversaciones en las que se burlaran los unos a los otros o, en el peor de los casos, de sí mismos.

"Nadie puede sacarte tanto de quicio como tu familia", es el lema del nuevo especial protagonizado por la agrupación de los tres hermanos, quienes contaron con la participación de los cómicos Kenan Thompson, Pete Davidson, Lilly Singh, además de Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner y Danielle Jonas, las parejas de los músicos.

La idea principal de este proyecto de comedia es demostrar el humor y carisma de cada uno de los cantantes, por lo que harán reír a los usuarios al burlarse de su familia y de sus extraños hábitos.

Entre bromas, burlas y algunas humillaciones, los Jonas Brothers dejan ver un lado nuevo de ellos y demuestran que la familia son quienes critican más duro que los fanáticos, aunque todo desde el amor.

Por su parte, un segmento de "Family Roast" que parece haber encantado a los espectadores fue cuando la esposa de Joe Jonas, la actriz Sophie Turner aprovechó su puesto en el escenario para rostear a su pareja y burlarse de "los anillos de pureza" de los hermanos.

Los anillos no fueron una buena idea. Sí, como gesto son ridículamente patéticos, pero recuerden, esto más que un gesto se trata de principios de tomar una posición y dar un ejemplo", dijo con ironía la protagonista de "Game of Thrones".

Esta no sería su única burla hacia su esposo, ya que Turner no dudó en exprimir a su pareja por su estatura, su extensa lista de ex novias famosas y por la defensa por mantener su virginidad hasta el matrimonio, promesa que tanto él como Nick y Kevin han promulgado, de ahí los anillos de pureza.

El especial de comedia de los Jonas Brothers está disponible desde la plataforma de Netflix a partir del martes 23 de noviembre del presente año.

Y en "Family Roast", los fanáticos de la banda podrán ver a los hermanos compartiendo sus secretos más íntimos y dejando ver su lado humorístico al comprometerse en provocar las carcajadas en los espectadores.