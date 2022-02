Lorenzo Méndez asegura que perdonó a Chiquis Rivera pese a su libro sobre violencia doméstica

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Chiquis Rivera conquistó a los medios de comunicación luego de publicar el libro "Invencible", en el que narra la historia sobre su matrimonio con Lorenzo Méndez, con quien asegura que sufrió de violencia psicológica y física debido a las adicciones del cantante.

Pese a las fuertes declaraciones por parte de la empresaria, su expareja tuvo una participación especial en Telemundo donde fue cuestionado por el libro, y el cantante reveló que sentía bastante tranquilo por tener la conciencia limpia. Incluso aseguró que no siente celos por Emilio Sánchez, la actual pareja de Rivera.

Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, dijo.

Y aunque "Invencible" narra detalles bastante privados sobre la autora, parece ser que Lorenzo Méndez no se siente preocupado por las acusaciones en su contra, pues Chiquis asegura que la violentó en diversas ocasiones por su problema con el alcohol y las drogas.

Según explicó el cantante, ya terminó su etapa de enamoramiento con su exesposa y confesó que nunca diría algo negativo sobre ella porque siente que esa historia ya se acabó y no hay nada más que agregar. "Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa pagina, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella".

Por otra parte, en Telemundo le preguntaron si consideraría leer el libro de Chiquis Rivera en donde lo mencionan, pero Mendéz dejó en claro que no tiene contemplada la posibilidad de revisarlo, pues asegura que no cuenta con su versión de los hechos. Por último, dio a entender que prefería no conocer la versión de la famosa.

“Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero pienso que en cada historia hay dos partes, cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad’', agregó.

Reflexiona sobre la depresión

Durante su entrevista, Lorenzo Méndez admitió que se sentía muy bien en este punto de su vida, donde está enfocándose en su lugar y en el reality "Así se baila". Aunque también aprovechó su participación para dejar un importante mensaje sobre la depresión y cómo puede afectar la vida de las personas.

“Ahorita me siento super bien, saludable, mi salud mental está en otro nivel, el show de 'Así se baila' me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en su vida y ¿quién soy, y que es lo que realmente importa en esta vida. La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie, y a veces por esas cosas empiezas a lastimar a la gente que más quieres y más amas, porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a otras personas?”, mencionó.