Las adicciones de Lorenzo Méndez habrían terminado con su matrimonio con Chiquis Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Rivera siempre se encuentra en alguna polémica, ya sea por disputas entre los integrantes de la dinastía o por el caso de la herencia de la Diva de la Banda, pero en este caso fue su hija Chiquis Rivera quien protagonizó un nuevo escándalo al hablar sobre su fallido matrimonio con Lorenzo Méndez.

La hija de Jenni Rivera está por publicar su segundo libro autobiográfico que lleva por nombre "Invencible" y estará disponible a partir del martes 8 de febrero, por lo que se ha dado la misión de promocionar este gran lanzamiento en donde los lectores podrán conocer un poco más de su vida personal, aunque algunos de sus seguidores demostraron estar más interesados en las razones por las que su relación terminó.

Según contó la también influencer, su matrimonio con Méndez terminó tan solo unos meses de haberse casado en 2020, pero confesó que desde antes de llegar al altar, ya no quería estar con su entonces prometido. Además, Chiquis explicó que fue el 29 de junio de 2019 cuando se unieron en matrimonio, para luego anunciar su divorcio en septiembre del siguiente año, pero la famosa sigue en espera de que Lorenzo firme los papeles, pero sigue sin obtener una respuesta.

Para promover su autobiografía, Rivera concedió una entrevista para el medio de People en Español y mencionó que en 2019 se sintió preparada para dar el siguiente paso en su relación y convertirse en una mujer casada, pero todo decayó cuando se dio cuenta que su prometido no estaba en la misma sintonía que ella y que las adicciones y las mentiras fueron un factor importante en este punto.

"Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás. Una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron cosas que explico en el libro", dijo Chiquis.

Pese a que sabía que no quería casarse ni quedar junto a Méndez, decidió continuar con los planes e intentar dejar de pensar en lo negativo para poder disfrutar de la celebración. Sin embargo, ignorar la situación no fue lo mejor para ella porque una vez que entró a la iglesia comenta que sufrió su primer ataque de ansiedad.

La intérprete de "Mi problema" aseguró que su vida de casada fue lo peor que pudo vivir, pues su entonces esposo tenía una adicción al alcohol y a la cocaína, además de mentirle constantemente debido a su problema con los excesos.

Las adicciones causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales", explicó.