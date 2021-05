“Loki” adelanta su estreno al 9 de junio y lanzará episodios los miércoles

ESTADOS UNIDOS.- Los fans de Marvel despertaron con una gran noticia, pues la serie en solitario de “Loki” adelantará su estreno al 9 de junio.

Su protagonista, Tom Hiddleston, anunció en un video publicado en sus redes, que la producción original de Disney Plus adelantará su fecha de lanzamiento dos días antes de lo programada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además, hizo una revelación respecto a los episodios semanales de la serie, pues a diferencia de “WandaVision” y “Falcon y el Soldado del Invierno”, que estrenaron capítulos todos los viernes, "Loki" lanzará sus episodios cada miércoles.

He notado que, en estos largos montajes de superhéroes, Loki tiende a quedarse un poco fuera, aunque podría decirse que él mismo es increíblemente heroico: astuto, encantador, podría continuar. Pero tal vez ... ¿por qué no te lo demuestro? Los miércoles son los nuevos viernes”, dijo Hiddleston.

"Loki" sigue al dios de las mentiras después de las travesuras que hizo a través del tiempo luego de liberarse en "Avengers: Endgame".

Los avances de la serie Disney Plus muestran a Loki siendo reclutado por una misteriosa organización llamada “Time Keepers”, que lo obligará arreglar el flujo del tiempo y varias realidades alternativas.

El programa proviene del escritor principal Michael Waldron y la directora Kate Herron. También está protagonizada por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.

Marvel acaba de lanzar un largo montaje de superhéroes, en el que se revelaron los títulos de las secuelas de "Black Panther" y "Captain Marvel" y se dio a conocer el primer metraje de "Eternals". Además, las fechas de lanzamiento de 2023 para "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Guardians of the Galaxy Vol. 3” también fueron anunciados.