"Falcon and the Winter Soldier" podría preparar segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- El capítulo 6 de Falcon and the Winter Soldier marcó el final de la segunda serie de Marvel y Disney, y llegó con un Capitán América que busca corregir los errores del pasado y finalmente cumplir los deseos de Steve Rogers cuando entregó su escudo al final de Avengers: Endgame.

El final comienza con Karli preparándose para algo grande (convencida de que está peleando por las razones correctas, “one world, one people”), un ataque terrorista que deja toda una zona de Manhattan en Lockdown, y Sharon Carter aparece de la nada en el momento indicado, pero ¿es para ayudar o para causar más problemas?

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El final fue explosivo, dramático y tuvo grandes momentos, y no podemos evitar preguntarnos si la historia continuará en más películas o incluso en una posible segunda temporada. Lo que está claro es que los hilos sueltos fueron conectados y que Falcon and the Winter Soldier tiene una clave importante para el futuro del MCU

EL NUEVO "CAPTAIN AMERICA"

En pleno caso, Sm Wilson por fin hace su entrada triunfal como el nuevo Captain America, con un nuevo look que combina su estilo de Falcon y le da al Cap una actualización, con todo y alas, que lo separa por completo de lo que John Walker hizo cuando tuvo el escudo.

El traje de Sam está inspirado en el que usa en los cómics, aunque con algunos cambios para resaltar la tecnología de Wakanda y la relación entre Sam, Bucky y los personajes del reino de T´Challa, que no ha sido mencionado en ninguna forma todavía, ni siquiera por las Dora Milaje.

Sam no es un supersoldado y tampoco quiere serlo, y tal vez es por esto que él es el Captain America que el mundo necesita. Bucky sí es un supersoldado, pero está claro que ahora tiene mayor control sobre lo que puede hacer, así que se suba a una moto y usa su propio cuerpo para intentar frenar a los Flag Smashers, quienes queman un camión para Bucky tuviera que rescatarlos, dándoles una ventana para escapar.



LA IDENTIDAD DEL POWER BROKER

Sam Wilson por fin consigue su momento para brillar en una temporada que le dio al mundo al Capitan America afroamericano del que se pueden sentir orgullosos, pero su momento se ve interrumpido por granadas de humos y un intento por ir detrás de los verdaderos criminales.

Esa misión nos lleva a descubrir la verdadera identidad del Power Broker, que no es una organización terrorista que busca crear más supersoldados, sino que es una persona clave, Sharon Carter, quien se pasó al otro lado después de convertirse en una fugitiva tras los eventos de Civil War.

Sharon quiere vengarse del mundo que la traicionó, así que se convirtió en el Power Broker para mover los hilos desde la oscuridad, engañando a Sam y Bucky para hacerlos creer que lo único que quiere es que le otorguen el perdón que necesita para poder volver.

Sam y Bucky no saben que Sharon es el Power Broker, así que Sam hace lo que cualquier héroe haría e intenta salvarla, mientras la policía arresta al resto de los Flag Smashers usando un app y la ayuda de Bucky. Convenientemente para Sharon, todos los que conocen la verdad murieron y su secreto como el Power Broker está seguro.

Varios son los cambios que se vienen para la serie de Disney.



EL DISCURSO DE PAZ

Sam está convencido de que la lucha de los Flag Smashers era correcta, a pesar de que los métodos no fueron los más adecuados, así que se convierte en un símbolo, habla sobre la lucha que todos tienen en común, sobre las dificultades de quienes no tienen nada y se sienten importantes, sobre la división que se crea por las etiquetas, e incluso obre le racismo al que él mismo se enfrenta como Captain America.

Sam intenta corregir lo que le hicieron a Isaiah Bradley, pero no peleando, sino invitando al mundo a ser mejor, a luchar por la justicia, a hacer las cosas bien y a apoyar a los más indefensos, trabajando juntos para cambiar al mundo y crear un impacto positivo, porque no quieren ver a una Karli 2.0.

La fuerza y el poder están en la unión, y eso es lo que Sam intenta hacerles entender con el momento más dramático de la serie, que va más allá de lo que vimos en la pantalla y termina inspirando al mismo John Walker.

LA LLEGADA DE US AGENT

Al inicio del capítulo Walker sigue aferrado a la idea de que es Captain America y quiere vengarse de Karli por haber matado a Lemar. Su escudo casero no es tan resistente como el de Steve, pero parece que la furia lo mueve.

Walker está fuera de control, y decide seguir peleando en lugar de salvar a personas en peligro, dejando de lado los ideales de los héroes (que Sam y Bucky han demostrado) y cayendo en un territorio todavía más oscuro, pero sigue luchando contra sus propios demonios y en el último momento intenta tomar la decisión correcta.

Después de la batalla, John está más tranquilo, pero Madame Hydra todavía está en el escenario y es ella la primera en ver el cambio de traje (es igual, pero negro), con el que se convierte en US Agent, que es parte de un plan más grande que todavía no terminamos de conocer.



ZEMO Y THE RAFT

Los Flag Smashers capturados iban a ser enviados a The Raft, pero su transporte explota en el camino, después un misterioso anciano es visto con lo que parece ser un detonador y se hace un corte a Zemo, quien parece haber estado detrás del ataque.

Zemo está en prisión, pero todavía tiene mucho poder y muchos amigos, así que probablemente no se va a quedar ahí por mucho tiempo.



¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Sharon Carter anda suelta y recuperó su puesto como agente (en la escena postcréditos, donde además revela que tendrá acceso a los secretos del gobienro y mcuhas otras cosas), John Walker acaba de convertirse en US Agent y Sam Wilson apenas comienza como Captain America, así que la historia queda abierta, pero no se sabe nada todavía sobre una posible segunda temporada.

¿CON QUIÉN HABLÓ SHARON AL FINAL?

Bucky finalmente confesó el crimen que más lo atormenta como Winter Soldier (el asesinato del hijo de su único amigo), y con eso logra tachar todos los nombres de su lista, quitándose un peso de encima que no le permitía tener una vida.

Sebastian Stan dijo en una entrevista que no había muchas posibilidades para una segunda temporada, pero la historia está abierta y sabemos que en Marvel nada es imposible, así que podemos estar seguros de que esto no es lo último que vamos a ver de ellos, en especial porque ahora el terreno está libre para la llegada de un nuevo Falcon.