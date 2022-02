Llega a cines 'El Prófugo', la cinta de terror que representó a Argentina en Festival de Cine de Berlín

MÉXICO.- "El mal menor" es una novela de terror escrita por el argentino C.E. Felling, publicada en 1986 y considerada entre las mejores del género en Latinoamérica, que ahora se ha convertido en película.

Erica Rivas ("Relatos salvajes") da vida a Inés, una joven que durante un viaje con su pareja le ocurre algo tan traumático que comienza a confundir la realidad de la ficción, esta cinta es dirigida por Natalia Meta y estrena en salas este fin de semana.

#ElPrófugo está basada en la novela "El mal menor" del célebre autor argentino C.E. Feiling. Estreno 30 de septiembre en salas de cine de Argentina. pic.twitter.com/Zk3LrKF9yX — The Intruder (El Prófugo) (@elprofugofilm) September 16, 2021

La versión cinematográfica lleva como título "El prófugo", la cual compitió en la Berlinale 2021, siendo una coproducción con México.

"Está inspirada en esta novela gore, toma rasgos del personaje, una parte de la historia para hacer la película, dejando el espíritu del mal menor, con los rasgos más importante que es la transformación de una persona en otra", comenta la actriz.

"Tiene que ver también con los misterios del amor, todo eso se plantea para indagar, siendo una película de amor en tono de terror", expresa. A la actriz le divertía pensar, durante el rodaje, si lo que vivía era realidad o estaba en un sueño, tal como ocurre con el personaje interpretado.

Ayer se estrenó la película El prófugo, basada en la novela El mal menor, de Carlos Feiling. Recuerdo que cuando salió, a mediados de los '90, me llamó la atención porque la vendían como la primera novela de terror argentina. Y la rompe, el libro. pic.twitter.com/FxgloEXasn — Matías Orta (@matiasorta) October 1, 2021

"Pensaba: me están haciendo una vida paralela o si me está pasando algo en el cuerpo y todos los demás lo están viendo o no. Creo que es una película que muestra también cómo se va creando una obra", considera Rivas.

Llega a cines

"El prófugo" fue la apuesta argentina para buscar un lugar en la entrega del premio Oscar y, durante su exhibición en la Berlinale, uno de los tres más importantes certámenes de cine en el orbe, cosechó comentarios favorables. Cecilia Roth ("Todo sobre mi madre") y Nahuel Pérez Biscayart ("120 latidos por minuto") integran el elenco principal junto con Rivas.

En palabras enviadas por la realizadora, se establece que "El prófugo" parte de una novela escalofriante, decidiendo encararlo por otro lado, incluyendo comedia.

"Mucha gente nos dijo que no entendía el guión, sino hasta que nos vio a las dos trabajar juntas", recuerda divertida Erica.

��️'El Prófugo' de Natalia Meta #estrena mañana en salas mexicanas.



La película se presentará en varias ciudades del país por la distribución de @TulipPicturesmx. pic.twitter.com/1Fi3Mo0W9c — IMCINE (@imcine) February 17, 2022

La cinta coproducida por los mexicanos Julio Chavezmontes ("Annete" y "Tiempo compartido") y Lorena Villarreal ("Las lloronas" y "Acusada") fue lanzada en cines de Ciudad de México, Monterrey Guadalajara, Toluca, Mérida, Puebla y San Miguel de Allende.