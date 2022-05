Livia Brito es hospitalizada de emergencia

MÉXICO.- Livia Brito preocupó a sus seguidores de Instagram al aparecer en la cama de un hospital. La actriz de telenovelas encendió las alarmas sobre su estado de salud luego de publicar por medio de sus historias temporales una fotografía en la que aparece acostada en una camilla mientras recibe medicamento por vía intravenosa.

La cubana no dio mucha información sobre el motivo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia y solamente escribió sobre la imagen un breve mensaje donde dejaba saber que estuvo toda la noche en el hospital por lo que se asume que salió en la madrugada.

“Y así mi noche de anoche hasta las 5:30 am. Me enfermé, bebés”, escribió.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la actriz quien permanece en silencio sobre el tema mientras muchos de sus fans preguntan cómo está. Sin embargo, no todos se mostraron tan preocupados, pues hubo quienes le recordaron a la actriz la polémica que ocasionó al agredir a un reportero.

“Es una violenta y todavía Televisa la recompensa y la gente de tonta consumiendo lo que hace”, “El Karma”, “Regrésate a Cuba plis”, “Ridícula, golpeadora, mamil*, presumida, mala actriz y tantas cosas más”, “Ya déjate de hacer la ‘VÍSTIMA’, párate de esa cama y paga lo que debes, chula” son algunos de los comentarios en Twitter.

Pelea con reportero

Cabe recordar que Brito agredió a Ernesto Zepeda cuando ambos se encontraban en Cancún y él intentaba tomarle fotografías sin su consentimiento. La actriz le arrebató la cámara y lo golpeó por lo que el reportero inició una demanda pidiendo alrededor de 300 mil pesos para resarcir el daño causado por las agresiones en su contra, la pérdida de sus herramientas de trabajo y los honorarios de sus abogados.

Brito admitió que su reacción no fue la correcta y pidió disculpas por medio de sus redes. “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento [...] me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido”, señaló primeramente.

“Le solicité que borrara las fotos [...] y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné con una cachetada hacia él”, detalló la actriz.

La demanda del reportero fue desestimada por un juez que reconoció el derecho de Brito a defender su intimidad por lo que la actriz no tuvo que pagar ninguna reparación de daños, aunque hasta el momento sigue siendo criticada por su comportamiento.