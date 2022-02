Livia Brito no planea volver a ser 'La Desalmada'

MÉXICO.- Livia Brito está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera gracias al apabullante éxito que tuvo la telenovela "La desalmada", en la que fue una de las protagonistas, pero afirma que de ese personaje ya se despidió.

La actriz cubana decidió responder las preguntas de sus fans, a quienes llama "bebés de luz", en su cuenta de Instagram. Los seguidores de la actriz cubana le preguntaron si habrá una segunda temporada de "La desalmada", a lo cual Livia contestó: "Aún no lo sé. A mí me encantaría... pero ya me despedí de ese personaje. Además tengo otra telenovela", explicó la cubana.

Livia anticipó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto cuya filmación comenzará en marzo. "Arranco a grabar en marzo, bebés. La productora es Giselle González", aseguró.

De acuerdo con información de la cuenta de Instagram especializada en telenovelas Noveleando, este proyecto sería una nueva versión de "Amarte es mi pecado", melodrama que protagonizaron Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo.

Desea ser madre

Por otra parte, uno de los planes de la actriz es convertirse en madre este año. Así lo reveló en una charla con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram. Según declaró en aquel momento considera que está en la mejor etapa de su vida para tener un hijo.

De igual forma, a finales del 2021, en la entrevista con el programa Hoy, Brito reflexionó sobre lo que quisiera para este 2022 y fue entonces que mencionó que le gustaría participar en distintos proyectos profesionales, pero también confesó que le gustaría ser madre.