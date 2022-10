Livia Brito desea embarazarse y pospondrá "La desalmada 2"

MÉXICO.- Tras el éxito de la telenovela "La desalmada", los espectadores se encontraban deseando que hubiera una segunda temporada, por lo cual le compartieron a la protagonista, Livia Brito, su deseo por la segunda parte.

No obstante, parece que no será posible debido a los nuevos planes de la actriz:

Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba superemocionada, yo lo quería hacer […]. Tuve plática con el Güero Castro (productor ejecutivo), tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme", aseguró Brito.