Livia Brito dice que ganó demanda contra paparazzi

Ciudad de México.- La actriz Livia Brito fue interrogada por los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México respecto a la demanda que un paparazzi levantó en su contra por agresión física.

Aunque la actriz cubana se negó a dar detalles sobre el proceso legal, sí remarcó que salió victoriosa y que no lo agredió tras el encuentro que tuvieron en Cancún después de que la artista se negara a que le tomaran fotos.

Yo nunca golpee amor, no voy a contestar eso, porque eso es un tema legal, ya se ganó el tema legal, y ganamos nosotros, porque es una imagen mía, es mi derecho”

Dijo la protagonista de telenovelas.

Ante los cuestionamientos sobre si se arrepentía de la forma en que había procedido en contra del fotógrafo, Livia respondió: ¿por qué me voy?... o sea, no voy a contestar porque… hacen unas preguntas ustedes chicos, que de verdad”.

¿Reporteros en su contra?

De la misma manera, la cubana destacó que los reporteros siempre están en su contra. “Me atacan muchísimo, y yo digo ‘¿entonces qué caso tiene que me pare y que de entrevistas?, si siempre, me pare o no, hablan mal y de verdad me linchan, ¿para qué si siempre voy a ser la mala del cuento?”

Posteriormente, la intérprete recalcó: “Y ustedes dijeron que ya no me iban a entrevistar, ¿por qué están aquí?”.

Asimismo, la artista reiteró su disposición para mantener una buena relación con la prensa. “Yo no los he tratado nunca mal, cuando a mí me roban la imagen o se la roban a cualquier artista, es lucro, porque a veces ustedes hacen preguntas que no corresponden y que yo no quiero contestar”.

Sin detalles

Por otra parte, Livia Brito se negó a revelar detalles del proceso legal que un asesor de imagen entabló contra su novio por presunto robo y privación de la libertad.

“Lo está checando el abogado, yo creo que no va mucho porque lo que quieren es dinero, como pedía el paparazzi, casi un millón de pesos”, declaró.