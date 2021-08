Lily James revela cuánto tardaba en "convertirse" en Pamela Anderson para la serie "Pam y Tommy"

LOS ÁNGELES, California. – La actriz británica, Lily James, conocida por sus papeles en dramas como “Downton Abbey” o películas como “Cenicienta” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, ha causado gran impacto con su “transformación” para su papel de Pamela Anderson en la próxima miniserie a estrenar “Pam & Tommy”.



De acuerdo con Barry Lee Moe, jefe del departamento de peluquería de la próxima serie de Hulu, la “caracterización” de la actriz como Anderson tardaba de entre tres a cinco horas diarias para el peinado y maquillaje, cada mañana antes de comenzar a filmar.

Además, según la revista Vogue, el “impactante” cambio se consiguió gracias a un exhaustivo trabajo de peluquería, un maquillaje prácticamente calcado y una serie de rellenos y prótesis para “recrear” el cuerpo de Anderson en el pasado.



Terminamos usando 25 pelucas al final. Todos, desde Seth Rogen hasta Nick Offerman, Taylor Schilling, todos usaban pelucas porque los transformamos en nuevos personajes. Sebastian es el único que no usa peluca. Nos hicimos un tratamiento de queratina y lo coloreamos una vez cada cierto tiempo”, reveló Moe sobre la transformación de los demás actores de la serie.



¿De qué tratará “Pam & Tommy”?



La serie abordará los años de matrimonio de la actriz y modelo de glamour Pamela Anderson con el músico estadounidense Tommy Lee, específicamente entre 1995 y 1998, y sobre el “suceso” que cambió la imagen de la pareja, pues en aquella época, se filtró un video sexual del matrimonio.



“Pam & Tommy” está escrita y producida por Robert Siegel y DV DeVincentis, quienes también actúan como co showrunners. Seth Rogen también será productor ejecutivo junto con Evan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee.



De acuerdo con la información revelada hasta el momento, se espera que la miniserie sea estrenada a principios de 2022 por medio de la plataforma de Hulu.