Lety Calderon no puede renovar los pasaportes de sus hijos, ¿por Juan Collado?

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Leticia Calderón y sus hijos, la situación legal de Juan Collado les ha acarreado varios problemas, entre ellos, no poder renovar sus pasaportes.

Como se recordará, el abogado y padre de los hijos de Leticia Calderón, enfrenta una batalla legal por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de influencias, motivo por el cual permanece en prisión.

La actriz de “Imperio de Mentiras” reveló en “Venga la Alegría” que ya van dos veces que se le niega el documento oficial para sus hijos, y tuvo que recurrir a la ayuda de un abogado para tratar el caso.

Estoy tratando de sacar los pasaportes de mis hijos y van dos veces que no me los dan. Me ponen pretextos y cosas y ya tuve que recurrir a un abogado”, expresó.

El motivo por el cuál necesita del documento es para llevar a sus hijos a Estados Unidos y poder vacunarse contra el Covid-19.

“Sí tuve la oportunidad de irme hace un par de meses, ya no me fui y por supuesto que sí tengo intención de que mis hijos también se vacunen”, expresó.

LETY CALDERÓN HABLA DE SU VIDEO VIRAL

Leticia también se refirió al video viral que publicó en sus redes, donde ella enfrenta a una mujer embarazada que ocupó un lugar para personas discapacitadas en un estacionamiento.

“Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual y no me da derecho a usar esos lugares, porque mi hijo sí puede caminar. Tenía a mis papás; mamá y papá, que tenían 70 y tantos y mi mamá, ponte, y yo, ‘no mamá, puedes caminar’. Me molesta muchísimo y es la primera vez que me pasa. Siempre les digo, estos son lugares para personas con discapacidad y me dicen, ‘¿y?’. Me volví a enojar ya”.

Para la famosa, es un orgullo ver que su hijo con capacidades diferentes ha logrado salir adelante.

“Ahorita lo estaba comentando, no sabes cómo le agradezco a la vida mis dos hijos y Luciano en especial es tan amoroso, todos los días se despide de mi con un abrazo, diciéndome ‘gracias por mis huevitos’, ‘mamá, me encantó la carne’, ‘mamá, gracias por lo que me enseñaste de inglés’, ‘gracias por lo de las escrituras’ . Me siento tan amada”, finalizó la estrella de televisión.