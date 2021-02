Lety Calderon reconoce esfuerzo que hace el padre de sus hijos para mantener comunicación con ellos

Ciudad de México.- A casi dos años de su detención, el abogado Juan Collado ha estado muy al pendiente de sus hijos menores y a pesar de la difícil situación que atraviesa, en las últimas semanas se ha mantenido más contacto con los jóvenes, así lo reveló Lety Calderon, quien se dijo muy contenta con esta comunicación.

“Se han hablado ahorita muy seguido...habló primero por lo de mi covid, habló el 14 de febrero, habló obviamente por lo de la muerte de mi papi, ayer habló, eso es lo que le agradezco, que hable con los muchachos, porque a ellos... pues les gusta escucharlo...”, comentó.

Y es que la actriz de 52 años considera que la presencia de su padre es muy importante para Luciano y Carlos.

“Un hijo siempre va a necesitar a su mamá y a su papá, es una tontería estar peleados ¿no?, o tomar a los hijos para algún interés de ambas partes. Si hay algo que yo le he pedido a Juan, es que este cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido”, reveló.

Por otra lado, la actriz, en entrevista con el programa Ventaneando, compartió cómo ha manejado con sus hijos la situación actual del abogado, que está detenido y acusado por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Ya no hay manera de ya no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos... 'Mamá, ¿que es lavado de dinero?, pues no sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo'. No juzgamos, no culpamos, no opinamos. No, porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada, pero yo siempre les he dicho ‘Con los tuyos con o sin razón tienes que estar y además es tu padre y lo respetas...ya mañana si tú tienes alguna pregunta se la harás a el’. Yo contesto lo que está en mis manos”. concluyó.