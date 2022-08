"Letras vulgares y corrientes": Alberto Vázquez apoya la idea de multar a los restaurantes que ponen reguetón

MÉXICO.- Alberto Vázquez no está de acuerdo con la gran influencia y popularidad que tiene el reguetón hoy en día, pues sus letras son “vulgares y corrientes".

El día de ayer hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde envío un mensaje a todos sus amigos “y a los que no lo son” explicando por qué él también está a favor de que se multe a los lugares públicos donde se promueve el reguetón:

Me he dado cuenta que no solo soy yo, que estoy a favor de que se multe a los lugares públicos que promuevan el reguetón, ojo, no estoy en contra de sus melodías, es a sus letras vulgares y corrientes”.