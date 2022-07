Alberto Vázquez manifestó estar en contra de las mujeres en TikTok

MÉXICO.- La famosa plataforma de TikTok ha desplazado a muchas otras por su gran contenido de videos entretenidos que los mismos usuarios generan día a día. El uso de la aplicación es cada vez más frecuente por parte de los jóvenes; no obstante la plataforma también es comunmente usada por adultos que pertenecen a generaciones anteriores, quienes se divierten a lo grande.

No obstante, el contenido puede desconcertar a ciertas personas que no se han incursionado de lleno en el encanto de esta plataforma, por una u otra razón.

Tal es el caso del reconocido actor y cantante sonorense, Alberto Vázquez, quien se ha pronunciado estar en contra de las mujeres que usan TikTok, puesto que no le agrada el lenguaje que emplean en dicha aplicación. En una entrevista para Sale el Sol dijo:

“Ya ves el TikTok... ya hay mujeres que hablan peor que los teporochos, dicen cada cosa... Una chava no diría las cosas que dicen ahora por hacerse las simpáticas y se les quita lo femenino”



Aunque expresó que cada quien es libre de hacer y comportarse como quiera, considera a este comportamiento como vulgar: "No crítico, simplemente las veo como vulgares, nada más, pero cada quien es libre de hacer lo que se le da la gana".



Vázquez no se quedó ahí y también opinó sobre la música que se oye actualmente: "No ha evolucionado, se ha acorrientado un poco, no en la melodía… en las letras", dijo.