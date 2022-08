Aleks Syntek dice que a los meseros les gusta el reggaetón y pide que se multe a los restaurantes que no lo regulan

MÉXICO.- Aleks Syntek estuvo recientemente en el programa Podcast Auténtico de Pedro Prieto y habló nuevamente sobre el reggaetón, tema que claramente le provoca rechazo.

Dijo que los medios de comunicación torcieron sus palabras desde la primera vez que habló sobre este género, pues él nunca ha solicitado que se prohiba, pero sí que se regule porque no debería ser reproducido en cualquier lugar y a cualquier hora.

Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños…”

A los meseros les gusta el reggaetón

De acuerdo con Aleks, a los meseros les gusta esta música y son ellos quienes la ponen en los establecimientos.

La ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”.

Por último señaló que aunque él no puede controlar qué es lo que miran y escuchan sus hijos, sí tiene el derecho de pedir que se multe a los lugares públicos que no respetan los momentos para poner este tipo de música, la cual no es adecuada.