Aleks Syntek: "Me gustan las mujeres naturales"

Tijuana, Baja California.- Aleks Syntek dio una entrevista el día de hoy para el canal de Pedro Prieto y compartió en el Podcast Auténtico como prefería a las mujeres.

"Me gustan las mujeres naturales con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan", declaró para este medio.

Asimismo, señaló no estaba a favor de las operaciones en mujeres: "No me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas o que estén todas buenotas, que se inyecten la boca".

El famoso invitó a los primeros tres lugares de 'La Academia' a que asistieran a su próximo concierto en días pasados.