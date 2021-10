Letitia Wright, actriz de Black Panther, se declara antivacunas

ESTADOS UNIDOS.- Letitia Wright, actriz británica que interpreta a Shuri en Black Panther, volvió a ser motivo de polémica luego de que declarar su posición antivacunas. Ya el año pasado fue duramente criticada a causa de algunos tweets en los que declarar su desconfianza a las vacunas, en medio del confinamiento por la pandemia.

¡OJO! The Hollywood Reporter informa que Letitia Wright estaría dando problemas en el set de 'BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER'



La actriz estaría usando el conjunto de Black Panther 2 como plataforma para exponer una opinión anti-vacunas. pic.twitter.com/xeE3DTJGtU — �� �� QuidVacuo �� �� #Eternals #WhatIf (@QuidVacuo_) October 6, 2021

Esta vez se volvió a hablar del tema en un artículo de la revista The Hollywood Reporter, donde sugieren que su postura podría causarle problemas en Disney que actualmente está llevando una campaña para promover la vacunación. Según declaró la revista, la actriz está compartiendo su postura con sus compañeros y se ha dedicado a promover entre el equipo de filmación que no se apliquen la vacuna contra el Covid-19.

La actriz declaró estar preocupada por los componentes de la vacuna y dijo que no siente que sea bueno tener en su cuerpo algo de los que desconoce. "No entiendo las vacunas desde el punto de vista médico, siempre he sido un poco escéptica con respecto a ellas", afirmó.

Letitia Wright Still Reps Anti-Vax Stance on Set of Marvel’s ‘Black Panther’ Sequel



➡️ https://t.co/TFlRIKC3gr



�� Getty pic.twitter.com/3qwkd0yqWm — HipHopWired (@HipHopWired) October 8, 2021

Según afirma la revista, Disney habría impuesto un sistema de identificación con el que lleva registro del estado de vacunación de sus trabajadores. Esto con el fin de combatir los contagios e impulsar los proyectos en los que trabaja la casa productora. Las autoridades de la compañía pedirán a los vacunado portar una pulsera que les pemita el acceso a las instalaciones.

¿Esto afectará la filmación de Black Panther 2?

Estas pautas aún no empiezan a aplicarse y la filmación de la película comenzó el mes pasado, por lo que, en teoría, la actriz podrá participar en la cinta. Sin embargo, una vez que inicien las medidas mencionadas es probable que la empresa tenga que llegar a un acuerdo con la actriz, que mantiene su postura antivacunas.

Así mismo, los fans de la franquicia están expresando su inconformidad con la actriz y algunos han llegado a pedir que sea despedida de la filmación.