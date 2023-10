Leticia Calderón revela por qué estuvo hospitalizada

Tijuana, BC.- La salud de la actriz Leticia Calderón preocupó hace unos días a sus seguidores.

Sin embargo, Lety reveló que ya se encuentra mejor, luego de su hospitalización por los fuertes dolores de cabeza que padeció.

Te puede interesar: Lety Calderón asegura que la discriminaron por ser rubia

En entrevista para el programa Sale el Sol, la protagonista de la telenovela Esmeralda contó que estuvo internada en el nosocomio para descartar un problema grave de salud.

Sí, es una migraña, y que le llaman cefalea explosiva, me asusté muchísimo porque sí me explotaba la cabeza, y pues finalmente gracias a Dios no fue nada más que el dolor intenso”, explicó al respecto.