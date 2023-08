Lety Calderón revela qué busca en una pareja

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón se sinceró sobre su vida personal al confesar el motivo por el que no ha tenido pareja en mucho tiempo, además habló del reciente encuentro que sostuvieron sus hijos con su padre, Juan Collado.

Yo nací para amar y para dejarme amar, pero ahorita no me he dado el tiempo porque estoy disfrutando muchísimo estar con mis hijos, yo sé que el día de mañana va a llegar una persona a mi lado que va a querer estar en la misma sintonía que yo, que es ya no problemas, ya no juegos, ya no tonterías”.