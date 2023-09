Lety Calderón asegura que la discriminaron por ser rubia

Ciudad de México.- Leticia Calderón aseguró que llegó a sufrir bullying en México por su color de piel y cabello.

En entrevista para el programa Despierta América, la actriz relató que cuando era niña tanto a ella como a su hermano les hacían comentarios negativos debido a que eran güeros.

“Cuando éramos chiquitos, por ser rubia también nos buleaban. A mi hermano Mario le decía que se pintaba el pelo siendo hombre porque era rubio, rubio”, recordó la artista al ser cuestionada sobre si hacia víctima de discriminación.

Leticia Calderón

La acosaban por ser rubia

La artista de 55 años subrayó que el motivo por lo que los la acosaban era por ser rubia, incluso recordó que era apartada de los demás niños por esa misma razón.

Por ser rubia, fíjate, por ser rubia en la Ciudad de México, bueno, en México en particular a veces como que te rechazaban un poco”, destacó.

Sin embargo, Calderón confesó que ella encontró una manera que le ayudó a librarse de los ataques de otros niños gracias a las enseñanzas de sus hermanos.

“Yo me defendía a moquetazos, aprendí a pelear desde chiquita, mis hermanos me enseñaron a pegar, antes así nos defendíamos los chamaquitos”, relató Lety.

Fotos: Agencia México

Su hijo sufre una situación similar

Finalmente, Lety refirió que también ha padecido una situación similar con su primogénito Luciano, que padece Síndrome de Down, pues su vástago se enfrentó a las groserías de un grupo de niños mientras estaba jugando en los columpios.

“Hay una gran ignorancia, pero mi hijo sabe que es único, especial y maravilloso. Hace poco me dijo ‘mamá había unos niños groseros en los columpios’ y le dije 'mi amor no pasa nada, siempre va a haber niños groseros”, porque no es nada más la discapacidad que pueda tener una persona, sino lo mal educados que podamos ser”, dijo al respecto.

