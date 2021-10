Lenny Kravitz está en Chihuahua y se vuelve tendencia en redes sociales

MÉXICO.- Lenny Kravitz está causando revuelo en redes sociales luego de publicar una fotografía donde revela que se encuentra en tierras mexicanas. El cantante y actor publicó por medio de su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece con un águila real parada sobre su brazo, de fondo se observa un paisaje desértico y un cielo despejado.

Además de lo impresionante de la imagen, algo que llamó la atención de sus seguidores fue la ubicación que la acompaña, ya que Kravitz se encuentra en Chihuahua, México. Hata el momento no ha revelado si su viaje es por trabajo o si solo está conociendo la ciudad norteña. "Tick tock tick do do do do", escribió como descripción, dejando a sus seguidores en el misterio.

Como q el Lenny kravitz anda en mi rancho? pic.twitter.com/6PHCVYRqPy — el pinche perro metiche (@oIddrtytshrt) October 27, 2021

La publicación alcanzó en pocos minutos los más de 100 mil me gusta y 2000 comentarios. Los más emocionados fueron por supuesto sus fans mexicanos quienes quisieron darle una cálida bienvenida e incluso lo invitaron por cervezas.

“Bienvenido a México”, “Brillante foto, que vivan México y las aves”, “Lenny en México” y “¿Qué onda, mi Lenny? cáele a mi casa a hechar una cheve” fueron algunos de los comentarios de sus fans.

*Lenny Kravitz sube una foto en Chihuahua*



Los Chihuahuenses en corto: pic.twitter.com/ZKnaS8xPGt — Güero Jalisco (@guerojalisco23) October 27, 2021

La imagen también se viralizó en Twitter donde los usuarios expresaron su sorpresa por la visita del intérprete de hits como “American Woman” y “Again”. Muchos hicieron comentarios relacionados con ir a buscar a Kravitz con la esperanza de conseguir una foto con él y también hubo más de un meme sobre las posibles actividades del cantante en la ciudad.