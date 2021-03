Lenny Kravitz sorprende redes sociales con su espectacular físico

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante y actor no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales, quienes han quedado atónitos después de ver la última publicación d Kravitz, donde se puede apreciar su bien trabajado abdomen.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lenny compartió con sus fans una imagen donde se le puede apreciar de lo más relajado, degustando un coco, pero lo que sobresale de la instantánea es su escultural físico que mantiene a sus 56 años de edad.

El interprete de canciones como "Again" y "American woman" cuenta con más de 3.6 millones de seguidores en la red social, quienes de manera rápida volvieron tendencia la publicación.

Lenny, cuyo nombre real es Leonard Albert, cuenta con una excelente condición física a juzgar por su más reciente imagen, donde se puede apreciar sus bien torneados brazos, además de su bien definido abdomen.

La publicación acumula 381, 391 likes hasta el momento de la publicación de esta nota, supera los 7 mil comentarios en la cuenta del cantante, aunque se sabe la imagen no es reciente, se originó hace varios meses.



¿Quién es Lenny Kravitz?

Lenny Kravitz nació el 26 de mayo de 1964 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de un productor llamado Sy Kravitz y de la actriz Roxie Roker. A los 10 años ya hacía versiones de Duke Ellington, Sarah Vaughan y James Brown.

En 1989 publicó su primer álbum titulado “Let Love Rule”. Dos años después saca su segundo disco, “Mama Said”, influenciado por su separación matrimonial con Lisa Bonet, con quien se casó en 1987.

Para el año de 1993 saca su tercer álbum llamado “Are you Gonna go My Way”; en el 1995 lanza “Circus” y en 1998 publica su álbum “5”, entre muchos más. Su último trabajo discográfico salió en 2018, “Raise Vibration”.