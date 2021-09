Lele Pons celebra el cumpleaños de Guaynaa con poca ropa

ESTADOS UNIDOS.- Lele Pons y Guaynaa han robado la atención en redes sociales por la pareja que han formado y según a lo que comparten cada vez lucen más enamorados, hasta ya adquirieron una casa para vivir juntos.

Ambos ‘influencers’ han ido publicando en sus redes sociales parte de su relación y lo que procuran hacer juntos, incluso se han convertido en una inspiración para sus millones de seguidores.

Hace unas horas Lele Pons publicó una fotografía para celebrar el cumpleaños de Guaynaa quien llegó a sus 29 años, en la imagen ambos aparecen posando con poca ropa y soplándole al pastel.

La famosa ‘YouTuber’ aprovechó para enviarle un emotivo mensaje en el que le agradeció por ser su compañía y hacerla feliz en todo este tiempo que han podido estar juntos y en el que se conocen cada día más.

FELIZ CUMPLEAÑOS BEBÉ��❤️ !! ¡Te amo demasiado! Gracias por ser el mejor novio y mi mejor amigo. Eres único en tu clase. No hay un día en el que no me hagas reír, feliz y enamorarme. Feliz 29 amor!” escribió la YouTuber