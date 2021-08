¡La tachan de tóxica! Lele Pons revela cómo "conquistó" a Guaynaa

ESTADOS UNIDOS.- Lele Pons y Guaynaa han destacado en redes sociales por convertirse en pareja cuando nadie lo esperaba, y cada vez parecen estar más enamorados que nunca por mostrarse como la pareja ideal, aunque ahora revelan que no siempre fue así.

La también influencer fue invitada al podcast de Chente Ydrach donde reveló la verdadera “historia de amor” entre ella y su actual pareja, lo que no planeaba es que la criticaran por haber actuado como una persona tóxica durante el inicio de su relación.

Lele Pons confesó que cuando Guaynaa comenzó a conquistarla ella no quería nada serio con él, ni con ningún hombre, pero según su historia lo comenzó a tratar bastante mal, ya que afirma que el cantante no era su tipo de hombre.

Yo le dije: ‘ven acá, vamos a bailar juntos’. Entonces se empezó a enamorar (..) yo estaba en una fase donde no quería a nadie, entonces estaba como ‘ay no, no, no eres mi tipo’ ¿sabes? Entonces llegó el punto que era marzo y él me dijo: ‘Yo te amo’, y yo dije: ‘Oh, thank you’”, reveló la cantante.