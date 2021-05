Lele Pons asegura sentirse como "quinceañera" por su relación

CIUDAD DE MÉXICO. – Lele Pons, celebridad de internet venezolana, se ha destacado por su carrera como influencer y cantante, profesión que comparte al lado de su novio, el también intérprete Guaynaa.



La pareja, quienes se conocieron en el rodaje de “Se te nota”, disfrutan su relación al máximo y no les da miedo mostrarse en redes sociales juntos.



En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, la sobrina de Chayanne contó algunos detalles sobre su vida al lado de Guaynaa, donde confesó que se siente como “quinceañera” al lado de él.



"Tengo una relación bonita, algunas veces complicada, porque peleamos y nos reconciliamos, y al mismo tiempo siempre queremos estar juntos. Mi familia me dice que parezco de 15 años con su primer novio y la verdad es que así es como me siento con Guaynaa”, expresó la cantante.



En la misma entrevista, la influncer venezolana cuenta que, al vivir juntos, pasan todo el día uno al lado del otro, pero que, aún así, aseguró que lo extraña “incluso cuando se va al gym”.



Guaynaa tiene mucha paciencia conmigo, soy una persona complicada, tengo mil defectos y él me acepta como soy, me respeta, me da detalles y me hace sentir afortunada. Él es todo, es mi mejor amigo, podemos hablar de cualquier cosa, hay compasión y amistad en esta relación”, comentó Lele, asegurando que su “amor no era codependiente”.