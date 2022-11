Le piden matrimonio a Livia Brito en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito ha logrado un reconocimiento por su trabajo en la televisión pero también ha sido una de las figuras más polémicas del espectáculo, sobre todo después de la demanda legal que llegó a tener con un paparazzi.

Sin embargo todo parece mejorar en la vida de la actriz y es que hace unos días reveló que estaría unos días de vacaciones a lado de us novio, Mariano Martinez por distintos lugares de Europa.

Hace unos minutos por medio de su cuenta de Instagram compartió juso el momento en el que su pareja durante un paseo en gondola en Venecia, aprovechó para hacer su propuesta matrimonial.

En la grabación se puede notar que Livia Brito se encuentra viendo el horizonte cuando Mariano de un momento a otro decide sacar la cajita con el anillo de compromiso para hacerle la pregunta de manera oficial.

¿Te quieres casar conmigo? Siii” se puede leer en la publicación.

Además en el video se puede apreciar que la actriz no pudo contener con la emoción y rompió en llanto y aprovechó pra mostrar el hermoso anillo de diamante que le dio su futuro esposo.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos para la pareja, que durante su relación han hecho pública parte de ella, en la que muchos de sus seguidores se han encariñado.

Livia Brito desea embarazarse y pospondrá “Desalmada 2”

Después del éxito de la telenovela "La desalmada", los espectadores se encontraban deseando que hubiera una segunda temporada, por lo cual le compartieron a la protagonista, Livia Brito, su deseo por la segunda parte pero la actriz tenía una sorpresa “guardada”.

"Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba superemocionada, yo lo quería hacer […]. Tuve plática con el Güero Castro (productor ejecutivo), tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme", aseguró Brito.