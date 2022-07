Maquillista teme por su vida tras denunciar a novio de Livia Brito

Ciudad de México.- El maquillista Kike Hernández recientemente denunció al novio de Livia Brito, Mariano Martínez por haberlo privado de la libertad, por lo que confesó que actualmente teme por su vida.

En su encuentro con la prensa, Kike expresó que no descansará hasta que se haga justicia por lo ocurrido, aún con las amenazas en su contra.

Yo no me voy a prestar a provocaciones, a dimes y diretes, no es lo que yo estoy buscando, desde el día uno hice una denuncia fuerte, y la voy a tratar con la seriedad que esto amerita, y no estamos hablando de conversaciones, ni si te busqué o me buscó, no, estamos en una acusación delicada, y es la privación de mi libertad, y solamente estoy buscando justicia”