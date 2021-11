Laura Flores revela que tuvo que irse de México por la delincuencia

Ciudad de México.- Laura Flores reveló las razones porque tuvo que irse a vivir a Estados Unidos.

En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz manifestó que fue la delincuencia organizada la que la orilló a salir de México.

Flores narró que un grupo delictivo le pidió a ella y a su socio, con quien tenía una estética canina, un pago de derecho de piso.

Laura Flores fue víctima de “cobro de piso”

De alguna manera sí, pero fueron otros factores, o sea, se juntaron varias cosas, pero es cierto, lo de la veterinaria pasó así, entonces se la quedó Manuel Remolina, que es un amigo y socio, de corazón, de toda la vida, gran veterinario, y ahora su hija, es un negocio familiar”, explicó la artista.

Conjuntamente, Flores destacó que su caso no es aislado, pues en el medio artístico también se sabe de este tipo de situaciones. “Eso es algo que ya lo sabemos, a muchos locales, negocios, en fin, y nos tocó, pero luego hay veces que los empresarios de teatro que quieren hacer una función, que está vendida una función, tienen que cancelar porque también les dieron problemas de ese tipo, o sea, le pasa a mucha gente no nada más a mí”.

Por otra parte, la intérprete que ahora lanzó el tema ‘Verte otra vez’ con Andy Zuno, confesó que tiene una gira pendiente con las GranDiosas. “He tenido acercamientos, pero nada concreto, me han llegado opciones, preguntas o a lo mejor la idea de poder hacer algo, en algún momento hablamos de las GranDiosas, no se ha concretado por alguna razón”.

Finalmente, Laura contó que tras padecer coronavirus en agosto pasado, aún continúa con algunas secuelas de la enfermedad. “Antes y después del Covid claro que la vida te cambia, afortunadamente los síntomas no fueron tan graves, no fui a dar al hospital, lo que sí no me ha regresado bien a bien es el olfato”.