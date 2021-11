¡Laura Flores comparte secreto para mantener la piel firme en el rostro!

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores ha podido mantener una larga trayectoria en el medio artístico, donde se ha destacado con sus distintas participaciones que ha tenido en la televisión mexicana donde se ha ganado el cariño del público.

Sin embargo la actriz se ha caracterizado por mantener una belleza inigualable a sus 58 años además de mantener una de las figuras más “envidiadas”en el espectáculo, sus fanáticos se encargan de brindarles miles de halagos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó un video en el que dio a conocer en el que brindaría un “secreto” de belleza muy éficas que exclusivo para ayudar a la piel del rostro.

La también conductora recomendó este tratamiento para las mujeres ya mayores pero también invitó a las jóvenes a realizarlo porque esto evitará que la piel caiga conforme van pasando los años.

Además agregó que este tipo de facial lo realizan las mujeres chinas, japonesas y asiáticas con el objetivo de fijar la piel, desinflamar las ojeras, pero sobre todo para que todo se mantenga en su lugar.

llega a doler la cara, de lo frío que está, pero en verdad ayuda chicas, es como el baño que me hecho en el cuerpo pero esto ayuda para el rostro” reveló la artista.

Por su parte sus fanáticos comenzaron a reaccionar a este consejo que ayuda a su piel: “doble beneficio”, “wow congelante tip”, “me muero de frío de tan sólo verte”, “si voy a quedar igual de hermosa que tú, empezaré hoy”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hay que recordar que Laura en alguna u otra ocasión también utiliza un tratamiento de frío para el cuerpo, esto para evitar que sus músculos se inflamen y le ocasionen alguna lesión que la limiten a hacer sus ejercicios.

Laura Flores vivió una situación de “violencia familiar”

La actriz hace unos meses estuvo invitada en el programa “Confesiones”, donde habló de su primer matrimonio, en el cual vivió una situación de “violencia” familiar, por lo llegó afectarle emocionalmente.

En su primer matrimonivo con Sergio Fachelli, Laura confesó que es algo “que no tenía que haber sido” porque se casó porque su padre los obligó.

"Teníamos culturas muy diferentes, no me atrevo a explicar detalles por respeto a él. Había problemas, tuvimos casos de violencia y eso fue horrible y yo dije: ´después de esto, a mí nadie me va a poner una mano encima jamás, nunca´” expresó la Laura Flores.