Laura Bozzo posa en traje de baño después de que la llamaran “momia viviente”

CIUDAD DE MÉXICO.- Amada por mucho y odiada por otros, Laura Bozzo siempre ha estado en la boca de todos y esta vez no es distinto, al publicar una foto en la que posa en traje de baño, en uno de sus viajes que realizó a las paradisiacas playas del Caribe.

A sus 68 años de edad, Laura quiso demostrar a sus “haters” y a quienes le han dicho “momia viviente”, que aún puede lucir su cuerpo, con el cual se siente de maravilla y ama, por lo que dio una probadita a sus seguidores en sus redes sociales, con un contundente mensaje.

Recordando Cancún que maravillosas playas tiene México de locura total. Por cierto para los que me dicen momia: Gracias. Amo mi cuerpo y me valen las críticas. Siempre hice y haré lo que chin... me de la gana”, escribió Bozzo hace un día, en su cuenta de Instagram.