Laura Bozzo estalla contra Carlos Bonavides, ¿y luego se arrepiente?

CIUDAD DE MÉXICO.- A Laura Bozzo no le gustó para nada lo que Carlos Bonavides declaró sobre la eliminación de ambos de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

La conductora peruana estalló contra el actor, luego de que se refiriera a todas las polémicas que ocasionó durante la competencia.

“Pues de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ya nos sacaron a Laura Bozzo y a mí, es que nunca se pudo callar, nunca pudo dejar de gritar, nunca dejó de protestar y yo qué podía hacer más que apoyarla hasta el final, porque para mí es una dama que merece todo mi respeto, hicimos el esfuerzo que pudimos”, comentó el intérprete de ‘Huicho Domínguez’ en una entrevista a Televisa.

BOZZO ACUSA A BONAVIDES DE ATACARLA POR LA ESPALDA

En un comentario en Instagram, la titular de “Laura Sin Censura” despotricó contra su compañero, acusándolo de atacarla por la espalda y hasta dijo que los coreógrafos lo regañaron por equivocarse en el baile.

“Sus ataques por la espalda señalando que por mi culpa lo sacaron de Bailando, le recuerdo que los coreógrafos le llamaron la atención y le dijeron frente a cámaras que todo el baile se equivocó”, escribió.

No sólo dijo no estar arrepentida de ninguna de las polémicas que ha provocado en el programa “Hoy”, sino que aseguró estar participando sin cobrar a la producción de Televisa.

Yo no soy hipócrita, yo digo lo que pienso en la cara y a mucha honra espero jamás aprender a callar y no olvidemos que he estado todas estas semanas por usted y a diferencia de todos ustedes GRATIS”, destacó.