''Last night in Soho'' y el terror de "Antlers" se miden en los cines de EU

Los Ángeles.- "Last Night in Soho", la nueva película de Anya Taylor-Joy, y el terror de "Antlers" se medirán este fin de semana en los cines de Estados Unidos.



A la espera de que "Eternals", la nueva superproducción de Marvel, aterrice en la cartelera el próximo 5 de noviembre, los cines de EE.UU. afrontan un fin de semana de Halloween bastante tranquilo y sin grandes novedades que vayan a arrasar en taquilla.



Por un lado está "Last Night in Soho", cinta de Edgar Wright ("Baby Driver", 2017) y que protagonizan Thomasin McKenzie, Matt Smith y la actriz de ascendencia hispana Anya Taylor-Joy.



¿De qué va Last night in Soho?

Esta película se centra en una joven que misteriosamente encuentra el modo de viajar en el tiempo hasta los años 60, pero pronto descubrirá que hay algo muy oscuro en esa aventura nostálgica.



"Last Night in Soho" consolida la imparable trayectoria ascendente de Anya Taylor-Joy, que triunfó el año pasado con la serie limitada (miniserie) "The Queen's Gambit".



En el horizonte tiene algunos proyectos muy suculentos como un "remake" de "Nosferatu", la película "The Northman" junto a Nicole Kidman, o la precuela de "Mad Max: Fury Road" (2015).



El estreno de 'Antlers'

El otro estreno destacado del fin de semana es "Antlers", un título de terror que lleva la firma del director Scott Cooper ("Black Mass", 2015) y que cuenta entre sus productores con el mexicano Guillermo del Toro.



Keri Russell y Jesse Plemons son los protagonistas de esta historia de terror ambientada en una zona rural y en la que un niño establece una escalofriante conexión con un monstruo mitológico.



En cuanto a los estrenos limitados (películas con distribución más modesta y que solo se presentan en los mercados más importantes de EE.UU.), este fin de semana llegarán a la gran pantalla cintas como "The Souvenir: Part II" con Tilda Swinton liderando el elenco o "A Mouthful of Air" con Amanda Seyfried como protagonista.