Lanzan trailer de “Sex and The City: And Just Like That…” y revelan fecha de estreno

NUEVA YORK.- El primer trailer de “Sex and The City: And Just Like That…” se estrenó el viernes pasado, en las principales plataformas y redes sociales, dejando sorprendidos y emocionados a los seguidores de la exitosa serie de la década del 2000.

Sarah Jessica Parker, protagonista y productora ejecutiva de “And Just Like That…”, fue de las primeras en compartir el avance de lo que los millones de fans de la serie filmada en Nueva York, podrán disfrutar el próximo mes.

Al pie del video, la intérprete de la exitosa escritora, “Carrie Bradshaw”, dio un agradecimiento a los involucrados en la producción del programa de HBO Max.

Tenemos muchos que agradecer. Incluyendo a todos nuestros nuevos amigos dentro y fuera de la cámara que dijeron 'sí', y enriquecieron nuestras historias, e hicieron que nuestras horas en el set fueran tan felices. Con contribuciones iguales a toda nuestra familia del equipo. Nuestros escritores, directores y todos los departamentos que aportaron su talento, compromiso, habilidades, buen humor, energía incansable y nueva amistad”, reza parte del texto.

La actriz, de 56 años de edad, confesó que está ansiosa por el estreno de la serie cuyas primeras seis temporadas iniciaron grabaciones en 1998 y finalizaron en 2004, además de realizar dos películas y otra serie alterna llamada “Los Diarios de Carrie”.

“Me siento en deuda con todos. Estamos ansiosos por compartir este nuevo capítulo, para que puedan ver y sentir todo lo que hicimos durante los últimos meses. Y para ustedes, nuestra audiencia devota y amorosa. ESTO es para ustedes”, escribió.



¿Cuándo es el estreno de “And Just Like That…”?

Aunque a principios de este año se rumoraba que la séptima temporada de “Sex and The City” posiblemente se estrenaría en diciembre de este año o a principios de 2022, ya es un hecho que “And Just Like That…” inicia el próximo 9 de diciembre.

Arduo trabajo tuvo que hacer la producción y el elenco del tan esperado programa, al iniciar grabaciones el verano pasado y tener todo el trabajo listo para que los fanáticos de “Carrie”, “Miranda” y “Charlotte”, pudieras disfrutar de sus nuevas historias antes de Navidad.

Como en publicaciones anteriores se ha mencionado, esta nueva historia se basará en la vida de tres de las cuatro protagonistas que originalmente eran en “Sex and The City” y sobre cómo llevan su vida las mujeres exitosas después de los 50 años.

Lamentablemente para muchos, el personaje de “Samantha Jones”, que interpretaba Kim Cattrall, no participará en esta séptima temporada, presuntamente por problemas laborales y personales con Sarah Jessica Parker.

Pero los creadores de esta nueva producción se han mostrado muy optimistas ante la aceptación de los fans, explicando que aunque no “matarán” al personaje, sí será excluido del círculo de amistad de la protagonistas, como en ocasiones sucede en la vida real y las personas pierden contacto entre sí por infinidades de razones.

Se rumoraba que una octava temporada se estaba planeando y que posiblemente “Samantha” podría regresar, si es que llegaban a un acuerdo entre Parker y Cattrall, pero hasta el momento no se ha confirmado nada por parte de HBO Max.