Lanzan tráiler con fecha de estreno de "El Señor de los Anillos: Los anillos de poder"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos cuantos meses que la plataforma de Streaming de Amazon Prime Video anunció que muy pronto estaría emitiendo la serie que planearon de la franquicia de "El Señor de los Anillos".

Y ahora, para sorpresa de millones de fanáticos, el servicio por fin compartió el nombre de la producción y la fecha en la que estará disponible casi a finales de año. Así lo revelaron mediante un corto audiovisual.

Instagram/@primevideomx

Se trata de un teaser, un pequeño adelanto de que lo que verán muy pronto en el tráiler oficial del mismo, y aunque no se reveló mucha información sobre el cast, localidades o misiones por cumplir, el video parece haber logrado su misión y fue suficiente para los fanáticos de "El señor de los Anillos" que demostraron sus ansías y alegría.

Con una increíble animación, como la calificaron los usuarios, se anunció el título completo de esta serie que tendra lugar en Amazon Prime Video, "El señor de los Anillos: Los anillos de Poder", que estará disponible a inicios de septiembre del presente año.

Una nueva era comienza el 2 de septiembre de 2022. Un viaje a la Tierra Media”, fue lo redactado por la cuenta mexicana de Amazon Prime.

Un dato interesante que no pasó desapercibido entre los internautas fue que el video en las cuentas mexicanas del Streaming es diferente a la versión inglesa, ya que esta última cuenta con una narración que estuvo a cargo de la actriz Cate Blanchett, mientras que los fans hispanos notaron que el teaser mexicano solo tiene un texto.

Luego de notar este detalle, algunos internautas destacaron que posiblemente la falta de voz en los adelantos latinoamericanos de "El señor de los Anillos: Los anillos de Poder" se debe a que aún no se ha doblado al español toda la serie.

Sin embargo, no parece haber ocasionado molestía alguna, pues la mayoría aplaudió que no tuviera la narración para aumentar la intriga y expresaron lo emocionados que se sentían por ver esta producción, incluso hubo quienes le pidieron a la compañía que no los decepcionaran.

Y como bien se mencionó en dichos adelantes que se compartieron a través de las cuentas del gran streaming, la nueva adaptación de los libros de J.R.R Tolkien, llegará el próximo 2 de septiembre exclusivamente en Amazon Prime Video, siendo una de sus mayores apuestas este 2022.

"Septiembre llega ya", "Woooooow", "Mi cuerpo esta listo, gracias tió Prime", "¡Espectacular!", "Será épico", "Ya quiero verla!! Llega ya septiembre", "Amo Lord of the Rings", "Ya quiero que sea 2 de septiembre!!", fueron tan solo algunos de los comentarios en la publicación.

Reparto

El reparto incluye a Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia. Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

La serie está dirigida por los showrunners y productores ejecutivos JD Payne y Patrick McKay. A ellos se unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, el coproductor ejecutivo Wayne Che Yip, la directora Charlotte Brändström y el productor Christopher Newman.