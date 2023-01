Lana del Rey recibirá el 'Visionary Award' en los Billboard Women in Music Awards 2023

ESTADOS UNIDOS.- En un esfuerzo por reconocer el arduo trabajo de las mujeres en la industria musical y crear un espacio de diálogo y apoyo entre ellas, el reconocido medio estadounidense especializado en música Billboard ha revelado a las artistas que serán honradas en la nueva edición del evento BB Women in Music Awards 2023.

Con el anuncio vino la impresionante noticia de que Lana del Rey ha sido la elegida para recibir el primer "Visionary Award" en toda la historia del evento. Hasta el momento, Billboard no ha revelado el significado oficial detrás del premio, sin embargo, el mismo nombre indica que se trata de un premio que reconoce a aquellas artistas que están en una constante busqueda de nuevas perspectivas que eleven la creación artística.

El anuncio del magnífico reconocimiento viene a menos de dos meses de que la cantante estadounidense revele su octavo álbum de estudio, "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", el próximo 10 de marzo.

Becky G, Kim Petras y TWICE también serán honradas por Billboard

Sin embargo, la intérprete de "White Dress" no será la única en recibir un premio, pues Billboard ya ha publicado una lista con el resto de artistas femeninas que serán honradas en múltiples categorías.

Por un lado está Becky G, que será honrada con el "Impact Award"; Doechii, con el "Rising Star Award", Ivy Queen, con el "Icon Award"; la rapera Latto con el "Powerhouse Award" y Lainey Wilson, con el "Rulebreaker Award".

Las selecciones de las últimas dos categorías fueron recibidas con mucho cariño pues presuponen un mensaje de inclusión y diversidad en la industria. Por un lado, Kim Petras se convirtió en la primer mujer transexual en recibir el "Chartbreaker Award", mientras que el grupo surcoreano TWICE logró abrirse paso en los Estados Unidos con el "Breakthrough Award".

Te puede interesar: ¡Lana del Rey anuncia nuevo álbum!: "Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd"

Los Billboard Women in Music Awards regresarán el próximo primero de marzo de 2023.