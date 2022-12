"Es personal": Lana del Rey promociona nuevo álbum en la ciudad de su exnovio

TULSA, Oklahoma.- Lana del Rey sorprendió a sus seguidores el pasado 7 de septiembre con el anuncio de su nuevo álbum "Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd" para el próximo 10 de marzo de 2023.

En este sentido, la intérprete de "Sad Girl" tomó su cuenta de Instagram pare revelar una cartelera promocional de su próximo álbum en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma.

No obstante, reveló que "solo hay uno, y está en Tulsa". Además, comentó la publicación con la leyenda "Es personal".

Su exnovio, Sean Larkin, es un policía de Tulsa que ganó fama por medio de la telerrealidad

De inmediato, los más fanáticos de la artista relacionaron los comentarios con el exnovio de Lana, Sean Larkin, pues su ciudad natal es nada más y nada menos que Tulsa.

Muchos recordaron que la pareja se había separado el pasado mes de marzo de 2020 y que desde entonces Lana había comentado que la relación "rompió su corazón".

Se espera que la cantante estadounidense revele nuevos detalles sobre esta parte de su vida en "Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd". Mientras tanto, ya se puede escuchar el primer sencillo del mismo nombre en todas las plataformas de streaming.

