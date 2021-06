Lambda García y Mariana Echeverría se disculpan por violar veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de ser acusados como parte de los artistas involucrados en la polémica del Partido Verde Ecologista de México, Lambda García y Mariana Echeverría se ganaron las críticas y opiniones negativas por parte del público.



Luego de ser señalados por internautas y famosos como “vendidos”, ambas celebridades reaparecieron en redes sociales para pedir una disculpa por violar la veda electoral.



Primero, Lambda García escribió un comunicado dónde se disculpaba con el público mexicano y expresó que no era una “mala persona”, pero aseguró que seguiría apoyado las ideologías del PVEM.



Escribo por aquí para dejar una enorme disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, todos tenemos derecho a decir nuestra opinión, pero creo firmemente en que la violencia y la ofensa siempre en toda situación está de más. No soy una mala persona, puede ser que tome decisiones equívocas, pero no soy una mala persona y la gente que me conoce lo sabe. Seguiré apoyando ideologías y propuestas que vayan con mi forma de pensar, y todos podemos hacer lo mismo, no siempre tenemos que congeniar en eso, y eso es lo bonito de ser tan diferentes”, comentó García por medio de sus historias de Instagram.