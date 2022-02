Lalo Mora se defiende de tocamientos indebidos a fans y asegura que "son trucos de cámara"

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios meses que Lalo Mora se convirtió en uno de los famosos más criticados, pues se publicaron varios videos en los que el artista tocó indebidamente a sus fanáticas que se formaban por horas con tal de tomarse una foto con él, a partir de esto varias personas aseguraron que se estaba aprovechando de su fama.

Tras decir que "es hombre y le gustan las mujeres" y que por eso las besaba en la boca o las tocaba, ahora el Rey de Mil Coronas, como también es conocido, dio mucho de que hablar al dar una entrevista, donde negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que dichos videos virales solo fueron "trucos de cámara" que hacen los medios de comunicación con el fin de arruinar su carrera.

Anteriormente, el intérprete de "Mi casa nueva" ya se había pronunciado sobre este problema que fue calificado como acoso sexual, incluso dijo que no estaba al tanto de los comentarios negativos al respecto, pero tampoco negó lo sucedido, pues en pocas palabras expresó que es un hombre que aprecia a las mujeres y no se niega a sus encantos, a diferencia de lo que dijo recientemente.

Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos [lo haré] delante de mi público”, confesó.

Asimismo, Lalo Mora admitió que el escándalo sobre el acercamiento a sus seguidoras se desató por los videos que circularon en redes sociales, los cuales le afectaron a nivel emocional y mental, al grado de haber llegado al llanto debido a las críticas y a las acusaciones.

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, expresó.

Pese a que ahora dice que todo se trató de arreglos de cámaras, Mora explicó que desde que inició el escándalo tuvieron que pasar días para que "volviera a renacer", por lo que aseguró que los tocamientos indebidos hacia sus fanáticas los hizo 'sin intención' y que nunca se percató de esto, por lo que le ofreció una disculpa a todas las mujeres afectadas y a Dios.

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, señaló el cantante.

Cabe señalar que Lalo Mora protagonizó un gran escándalo a mediados de octubre de 2021, cuando fue captado por las cámaras de la prensa y de las personas que estuvieron ahí presentes mientras tocaba a varias mujeres a la salida de uno de sus conciertos.

En uno de los clips más recientes y virales, se observa como una joven hizo fila para tomarse una foto con el artista, pero después de esto Mora le tocó uno de los senos y la mujer se quitó tan rápido como sintió la mano sobre su pecho.