Lalo Mora le tocó el seno a la fan porque asegura que “le aventó la mano”

Ciudad de México.- El cantante Lalo Mora decidió romper el silencio después de se difundiese un video donde se le puede ver tocándole el seno a una mujer sin su consentimiento.

En las imágenes se observa cómo al acabar de tomarse la foto, y a pesar de que claramente el intérprete introduce una mano en la blusa de la mujer para tocarla, él asevera que las cosas no fueron como se especula.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó”, dijo el artista a un reportero de un programa estadounidense.

¿Lalo se arrepiente?

A lo que el periodista le cuestionó: “¿se iba a caer y se agarró?, a lo que Mora replicó: “no, no me agarré, sencillamente, me aventó ella, se asustó, y como que me aventó la mano, eso es todo”.

A pesar de esta situación, Lalo se dijo arrepentido, y ante las preguntas sobre los besos a otras fans, comentó:

No me preguntes cosas porque… no le he pedido, pero quiero pedirle… sí, ¡cómo no!, a mí me da mucha pena eso y ¡qué caray!, no sé cómo explicarlo, pero a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa. He llorado sinceramente, por tonto”

Por último, el cantante de 74 años negó rotúndamente haber sido él quien subiera una foto para apoyar una campaña de la lucha contra el cáncer de mama en redes sociales.

“No, no, no… habla con él, si no puedo ni hablar, ¿cómo crees que voy a andar con esas cosas?... no, no”, subrayó.