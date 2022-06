Lalo Mora niega que roba agua para su rancho: "Diosito me la mandó"

MÉXICO.- Nuevo León está enfrentando actualmente una crisis de escasez de agua que está afectando a todos los ciudadanos. Por ello, el gobernador del estado, Samuel García, está encabezando un operativo de supervisión para detectar las tomas de agua clandestinas.

En este sentido, han surgido varias denuncias en contra de Lalo Mora, a quien acusan de robar agua para usarla en su rancho. Por medio de redes sociales, García Sepúlveda informó que durante la inspección se ubicaron al menos seis ranchos que toman agua de forma ilegal.

Samuel García reveló que uno de los ranchos pertenece a “un artista” por lo que empezaron las especulaciones de que se trata de Lalo Mora. Sobre esto, el propio cantante se pronunció en un encuentro con las cámaras de Telediario y aseguró que su rancho no tiene toma de agua clandestina.

Me preguntaba ayer una muchacha, ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua?, y le digo: no, mamita, qué voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo”, afirmó en el programa.

Según una entrevista con Milenio, el cantante que ha tenido señalamientos por acoso sexual también sufrió los estragos de la crisis de agua, pues economizó al grado de bañarse “con vasos”.

“Y es más, allá en la 21, en Guadalupe, ahí vivo yo, me bañé con vaso… con botes, entonces no tengo por qué hacer eso [...] Que Lalo Mora el cantante y no sé qué más, pero yo no soy así, y no voy a hacer eso (robar agua), por eso tengo mis presas yo, esta agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte, acarreo de basura”, aseguró el cantante.

Invita a Sanuel García a su rancho

Mora argumentó que no hay presas cerca de su rancho de las cuales pueda robar agua, por lo que afirma que las acusaciones en su contra son infundadas. “Pero que tomen en cuenta y que quede muy claro, que estoy a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y yo de los ductos, ni estoy a la orilla del acueducto que conduce el agua a mi Monterrey querido y si estuviera no lo haría”, señaló.

Finalmente, invitó a Samuel García a inspeccionar su propiedad para que confirmara que todo está en orden.

“Yo conozco a Samuel (García) poquito, no tengo amistad con él, pero me gustaría que viniera a mi rancho, yo lo invito a que investigue mi presa y si quiere el venero que lo busque por debajo de la tierra, porque yo no tengo ducto como te repito, y un abrazo para él”, dijo.