Fanática de Pesado le “agarra” parte íntima a vocalista en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- Pesado en los últimos años se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la música Regional Mexicana, que gracias a sus éxitos musicales se ha ganado el cariño del público.

La agrupación se encuentra dando conciertos por distintos lugares del país, donde habrían sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes se han encargado de compartir cada una de sus presentaciones en redes sociales.

Pero hubo una en especial que se ha vuelto viral, debido a que mientras que Mario Alberto Zapata se encontraba cantando en vivo en uno de sus conciertos, recibió un “trato” inesperado por parte de una de sus seguidoras.

La cuenta de Instagram del programa de espectáculos ‘Chisme no like’ publicó un video en el que se captó justo el momento en el que una de las presentes, aprovechó que el cantante estaba muy cerca de ella y le “agarró” una de sus partes íntimas.

Incómodo momento el que vivió el integrante de #GrupoPesado luego de que una fanática le agarrara su parte en intima en pleno concierto” se puede leer en la publicación.

Inmediatamente la grabación se ha compartido en distintas redes sociales, donde la mujer ha sido “señalada” y “criticada” debido a que se sobrepasó con el cantante, que claramente en el video expresó su molestia.

Algunos usuarios hicieron llegar sus comentarios en su mayoría a favor del artista, debido a que muchos consideran que por ser “mujer” no ha sido tan “criticada”: “Pero ¿si hubiera sido al revés? Que el le hubiera tocado a ella... Ya lo estarían linchando. Que mal de esa señora, no es gracioso”, “primero que falta de respeto, no hubiera sido a ella porque ya hubiera hecho drama y demanda” se puede leer en la publicación.

Hasta el momento el cantante no ha hecho ninguna declaración al respeto sobre esta incómoda situación que le hizo pasar una de sus seguidoras, que se encontraba escuchándolo en vivo.

Lalo Mora de “tocamientos” indebidos a sus fanáticas

Desde hace unos meses que el cantante habría sido protagonista de varios videos virales en los que se evidencia como tocó indebidamente a sus fanáticas, que se forman por horas para conseguir una fotografía con él.

"Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos [lo haré] delante de mi público”, confesó.