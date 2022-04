Lalo España narra cómo reveló a su familia su orientación sexual

"Yo ya lo sabía, pero me hacía pato, siento que yo ya lo tenía claro desde el principio, pero aun así en la preparatoria había una chava de mi salón que se me hacía guapa", comentó al inicio de la entrevista. Después profundizó en los problemas a los que se tuvo que enfrentar por su orientación sexual.

"Crecí en un contexto donde se dio muchísimo machismo, muchísimo los comentarios homofóbicos, y cosas que me hacían tener miedo, yo pensaba me voy a curar, estoy confundido, seguramente de chavillo también caí en ser homofóbico [...] Viva la libertad, viva la apertura, viva enseñarle a tus hijos el respeto a cualquier diferencia", declaró España.

De igual forma, el actor de Vecinos habló del miedo que sentía de decirle a su familia sobre esto pues su propia desinformación no le permitía aceptar su preferencia sexual, ya que se crió bajo una rígida herencia ideológica. "Hago un viaje a Guadalajara y reúno a mis hermanos, fue muy liberador para mí, mis padres ya no vivían", relató.

Posteriormente recordó su relación con Ranferi Aguilar, a quien conoció en un bar de la Zona Rosa y habló de lo difícil que fue para él enfrentar el fallecimiento del joven a causa de neumonía.

"Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones… Murió muy joven a los 28 años, fue un proceso de esos que me enseñó que no la tenemos comprada y que hay que estar bien con tus seres queridos [...] entender que no somos tan fuertes, que somos vulnerables, que la vida se va rapidísimo y que es importante estar en paz, procurar la paz", sentenció.