El libro de Mauricio Ochman podría hablar sobre un supuesto acoso en su niñez

Tijuana, Baja California.- Mauricio Ochmann es un actor de series y películas mexicanas, uno de los personajes que más marcarían su carrera es el 'Chema'. El galán de 'A la mala' se ganaría el corazón de la hija de Eugenio Derbez en esta producción, formando una familia con ella y tiempo después divorciandose por diferencias irreconcilables. Actualmente sale con la modelo Paulina Burrola.

Ochman ha abierto las puertas de su corazón en varias ocasiones a sus seguidores, compartiendo mucho de su vida personal. El abandono de sus padres en su juventud, sobre la separación de los papás adoptivos, su vida cuando consumía drogas y el duro proceso para conseguir tener su carrera actual.

Por ello, en el programa de Yordi Rosado, el 'Chema' afirmaría se encuentra escribiendo un libro autobiográfico sobre su pasado.

Sin embargo, de acuerdo con 'Chisme no like' no creen trate sobre las vivencias que todo el mundo ya le conoce a Mauricio, más bien cabe la posibilidad hable sobre un posible acoso por parte del productor en una obra que participó dirigida por Enrique Gómez Badillo.

Asimismo, famosos como Rafael Mercadante, Charly López, Juan Vidal y Carlos Peniche habían acusado al productor fallecido por abuso en un pasado.

Los conductores de este programa afirman que Gómez Badillo había realizado a propósito esta obra teatral llamada "EQUUZ" en donde se relatan las aventuras de un psicológo que busca ayudar a su paciente a tratar su enfermedad sexual relacionada con los caballos. Pero su verdadera intención de Enrique podría ser disfrutar del contenido erótico de Ochmann.